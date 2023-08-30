Мятежники в Габоне заявили, что будут соблюдать международные обязательства страны

По их словам, они предотвратили надвигающийся в стране хаос

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Военные, объявившие о захвате власти в Габоне, заявили, что будут соблюдать международные обязательства страны. Их заявление передает телеканал Gabon24.

"Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению обязательств Габона перед международным сообществом, - сообщили они. - Мы призываем население к спокойствию".

Объясняя причины захвата власти, военные заявили, что предотвратили надвигающийся в стране хаос. "Безответственное, непредсказуемое управление, которое приводит к постоянному ухудшению социальной сплоченности, рискует ввергнуть страну в хаос, - утверждают военные. - Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму. Все институты республики распущены: правительство, Сенат, Национальная ассамблея, Конституционный суд".

Всю полноту власти в Габоне взял на себя созданный военными Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов. Пока не объявлен его персональный состав.

Нет и никаких данных о том, где сейчас находится президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Семья президента Габона заявила, что его судьба неизвестна, передал телеканал Al Arabiya. Правительство Габона пока не опубликовало ни одного официального сообщения.