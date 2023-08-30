Обозреватель заявил, что Байден был раздражен поведением Зеленского на их первой встрече

Как говорится в книге Франклина Фора The Last Politician, президент США был недоволен настойчивыми просьбами украинского коллеги принять Украину в состав НАТО и его "абсурдным анализом" нынешнего состояния военного блока

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден остался раздражен поведением президента Украины Владимира Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года. Как говорится в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician, Байден был недоволен настойчивыми просьбами Зеленского принять Украину в состав НАТО и его "абсурдным анализом" нынешнего состояния военного блока.

"Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] признали, что он переусердствовал", - сказано в книге, которая поступит в продажу на следующей неделе. Согласно выдержкам из книги, которые приводит британская газета The Guardian, первая встреча лидеров не способствовала установлению между ними доверительных отношений. В издательстве Penguin Random House подчеркнули, что работа Фора основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников Байдена, которые окружали его на протяжении нескольких десятилетий".

Отмечается, что Зеленский, ставший президентом Украины в 2019 году, ранее на протяжении нескольких месяцев пытался организовать встречу с предшественником Байдена на посту главы государства Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако республиканец отказал ему в такой возможности. Поводом послужило недовольство Трампа тем, что Зеленский не стал помогать в проведении расследования о коррупционной деятельности сына Байдена Хантера на Украине. Фор указал, что Зеленский испытывал "затянувшееся негодование" из-за того эпизода и, "как казалось, подсознательно винил" Байдена "за унижение, которое он перенес".

В то же время украинский президент считал Байдена слабым политиком, подчеркивается в книге. Такая оценка основывалась на том, что Байден в 2021 году отказался вводить санкции в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2". Вместе с тем Фор добавил, что в целом "Байден тоже не был высокого мнения о своем украинском коллеге". В частности, хозяин Белого дома считал проявлением "дилетантства" похвалу Зеленского в адрес сенатора от Республиканской партии Теда Круза, который призывал демократическую администрацию остановить строительство "Северного потока - 2".

Непоследовательные высказывания

В книге говорится, что на встрече 1 сентября 2021 года Байден ждал от Зеленского слов благодарности за поддержку Киева, однако вместо этого украинский президент "наполнил разговор длинным списком требований", главным из которых было "присоединение к НАТО". Как пишет Фор, Байден пытался "умерить рвение молодого человека", обратив внимание на то, что среди стран - членов НАТО на тот момент не было консенсуса о приеме Украины в состав альянса.

"Разочарование Зеленского лишило его способности логически мыслить. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО, - говорится в книге. - Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя".