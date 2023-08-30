Глава МИД Израиля заявил, что Сербия назначила нового посла в стране после трех лет паузы

Эли Коэн назвал Сербию "важной страной на Балканах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назначил нового посла в Израиле после трехлетнего отсутствия руководителя сербской дипмиссии в еврейском государстве. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

"После трех лет застоя в отношениях между странами президент Сербии назначил посла в Израиле. Это решение последовало за моим визитом в Сербию, состоявшимся около месяца назад, первого визита израильского министра [в Сербию] почти за 14 лет, во время которого я встретился с президентом [Вучичем], премьер-министром [Сербии Аной Брнабич] и министром иностранных дел [Сербии Ивицей Дачичем]", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Израильский министр назвал Сербию "важной страной на Балканах". По его оценке, решение Белграда назначить нового посла "указывает на потепление в отношениях" двух стран. "Это расширит сотрудничество между странами, будет способствовать интересам обоих народов и укрепит наши позиции на Балканах", - считает Коэн. "Я благодарю президента Вучича за это важное решение", - заключил он.

Прежний посол Сербии в Израиле Милутин Станоевич завершил свою миссию в 2020 году. В том же году президент Сербии Александар Вучич и занимавший на тот момент пост премьер-министра непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной. В соответствии с этим документом Белград, в частности, обязался к июлю 2021 года перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Между тем в том же 2020 году Израиль признал независимость Косова, а в феврале 2021 года стороны установили дипотношения, и уже через месяц Приштина открыла в Иерусалиме свое диппредставительство. На этом фоне процесс переноса посольства Сербии в Иерусалим не получил продолжения: президент Вучич в свете признания Израилем Косова заявил, что его страна в вопросе местоположения дипмиссии в еврейском государстве будет действовать "в соответствии со своими интересами". По его словам, несмотря на взятые в Вашингтоне обязательства, ситуация для Белграда изменилась после того, как Израиль признал Косово. До сих пор посольство Сербии продолжает действовать в Тель-Авиве и не имеет посла, его обязанности временно исполняет первый советник и консул Михайло Трипич.