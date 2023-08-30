СМИ: тактика применения Украиной РСЗО HIMARS против России стала неэффективной

Российские войска адаптировались к стратегии противника, заявил газете британский наемник

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россия свела на нет эффективность применения украинскими войсками американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против военных. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на служившего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) британского наемника Эйдена Аслина, который побывал в плену в ДНР.

По его словам, российские войска теперь располагают свои ресурсы "дальше, вне зоны поражения HIMARS". "Мы сейчас находимся в той точке, когда Россия адаптировалась к нашей стратегии", - приводит издание слова Аслина, который недавно вновь прибыл на Украину после возвращения на родину из плена в ДНР.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 км (в режиме РСЗО) до 300 и более км в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса.

Из РСЗО HIMARS украинские военные систематически обстреливают города, расположенные вблизи линии соприкосновения, в том числе Донецк. В результате обстрелов во стороны ВСУ только в ДНР с февраля 2022 года погибло более 4,5 тыс. мирных жителей.