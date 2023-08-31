СМИ: на Украине за минувший месяц резко выросло число уголовных дел против уклонистов

По данным украинского издания "Вести", за последний месяц открыли около 1 тыс. дел

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число уголовных дел против уклонистов резко выросло на Украине за последний месяц. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на источники в Нацполиции.

Согласно его информации, с начала специальной военной операции в феврале 2022 года и объявления на Украине всеобщей мобилизации было возбуждено 6 916 уголовных дел по факту уклонения от военной службы, при этом только за последний месяц было открыто около 1 тыс. дел.

По данным "Вестей", с февраля 2022 года больше всего дел возбуждено в Закарпатской (881), Днепропетровской (604), Львовской (489), Черновицкой (412), Волынской (406), Винницкой (398), Харьковской (353), Ровненской (331) и Тернопольской (323) областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР (264).

Тем временем на днях в Полтавской области суд вынес беспрецедентное решение по обвинению в уклонении от мобилизации - судьи оправдали уклониста, мотивировав это тем, что указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению.

В феврале 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация также привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.