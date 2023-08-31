В Белоруссии отметили наличие времени у Польши для отправки наблюдателей на учения

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Варшава до сих пор не ответила на соответствующее приглашение на маневры Организации договора о коллективной безопасности

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Польша до сих пор не ответила на приглашение направить наблюдателей на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Белоруссии, но у Варшавы еще есть время для этого. Об заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. <...> Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", - цитирует министра агентство БелТА.

Ранее в четверг в ходе заседания Совета безопасности Белоруссии президент страны Александр Лукашенко, что Минск пригласил польских наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство". Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович информировал, что приглашения направить наблюдателей Польше и Литве передавались и белорусской стороной, и Секретариатом ОДКБ.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство", в рамках которых на территории Белоруссии состоятся совместные и специальные учения. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"А то, что учения проходят в том числе на Брестском полигоне у польской границы, и наши соседи пытаются на этом спекулировать, можем отметить, что учения проходят сразу на нескольких полигонах на территории Республики Беларусь, а основной участвующий в них контингент - это наши вооруженные силы", - отметил Хренин.

По словам министра обороны, предстоящие учения "больше носят штабной характер" и "предназначены исключительно для слаживания структур ОДКБ". "Мы по итогам миссии в Казахстане провели ряд согласительных совещаний, увидели проблему некоторой совместимости наших войск, внесли соответствующие изменения в документы. На этих учениях они и будут отрабатываться и апробироваться, но происходить это будет в основном на картах. Контингент, который прибыл к нам, - совершенно малочисленный. Он везде у нас задекларирован. Мы обозначили, сколько именно приехало участников, на каких полигонах данные учения проходят", - пояснил глава белорусского оборонного ведомства.