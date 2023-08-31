Главы Госсовета Ливии и МИД Турции провели переговоры в Анкаре

Мухаммед Такала и Хакан Фидан обсудили политические вопросы на региональном и местном уровне

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Избранный в этом месяце на пост председателя Высшего государственного совета (ВГС, консультативный орган) Ливии Мухаммед Такала совершил первый официальный визит в этой должности в Турцию. Как сообщила пресс-служба ВГС, Такала провел переговоры с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

"На встрече обсуждались политические вопросы на региональном и местном уровне, включая последние события в Ливии, а также будущие выборы. Стороны обсудили пути развития сотрудничества", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВГС в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По информации пресс-службы, переговоры состоялись 30 августа.

6 августа ВГС Ливии избрал Такалу своим новым председателем. Этот консультативный орган рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (однопалатный парламент), спикером которой является Акила Салех.

В Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.