Секретарь Совбеза Армении и спецпосланник МИД РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Армен Григорян и Игорь Ховаев подчеркнули острую необходимость преодоления гуманитарного кризиса

ЕРЕВАН, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный посланник главы МИД РФ по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев на встрече в Ереване обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

"Собеседники обсудили региональную безопасность и в частности ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны подчеркнули острую необходимость преодоления гуманитарного кризиса", - отмечается в сообщении.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.