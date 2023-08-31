31 августа, 13:57

СМИ: в Финляндии три неонациста предстали перед судом по обвинению в планировании терактов

Как сообщил телерадиоканал Yle, связанные с крайне правыми группировками финны также обсуждали нескольких политических деятелей в качестве возможных целей

СТОКГОЛЬМ, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура предъявила обвинение трем финнам, связанным с крайне правыми группировками, в намерении совершить террористический акт. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его данным, трое подозреваемых обвиняются в преступлениях, связанных с терроризмом. К ним в том числе относятся производство огнестрельного оружия и обучение его использованию.

По мнению следователей, обвиняемые являются неонацистами, планировавшими террористические акты на электросетях и железнодорожной сети для дестабилизации общественных структур и ведение "расовой войны", сообщает телерадиоканал. Правоохранительные органы утверждают, что обвиняемые также обсуждали нескольких политических деятелей в качестве возможных целей. Но в то же время расследование не обнаружило доказательств, которые соответствовали бы порогу обвинения кого-либо из подозреваемых в угрозе жизни и здоровью при отягчающих обстоятельствах.

Как отмечает полиция, у обвиняемых было конфисковано оружие, напечатанное на 3D-принтере, а также 1 500 патронов, утверждает Yle. 

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