Уволенный глава ведомства кибербезопасности Германии подал в суд на МВД за издевательства

По сведениям газеты Bild, адвокат Арне Шёнбома заявил, что МВД "отнеслось к истцу так, будто он никогда не возглавлял BSI и исчез со своего поста"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Бывший глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шёнбом, освобожденный от должности по подозрению в симпатиях к России, подал иск в суд на МВД с требованием возместить ему ущерб за издевательства. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, административный суд Кёльна подтвердил получение "иска против ФРГ" 30 августа. Обвинения Шёнбома обращены на сотрудников МВД ФРГ и его главу Нэнси Фезер.

18 октября 2022 года журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в МВД сообщил, что Шёнбом уволен с поста Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ. Увольнению предшествовали публикации в СМИ о его тесных связях с общественной организацией "Совет кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). МВД ранее рекомендовало правоохранительным органам прекратить с организацией отношения, так как, по данным СМИ, ее глава Ханс-Вильгельм Дюнн якобы тесно связан с Россией и российскими IT-структурами.

Шёнбом являлся соучредителем этой организации, основанной в 2012 году. До 2016 года, то есть до перехода на работу в BSI, он ее возглавлял. В сентябре прошлого года он выступил на мероприятии, посвященном десятилетию совета. Согласно данным СМИ, глава МВД Фезер расценила это как нарушение предписания и уволила его. Шёнбом обжаловал это решение в административном суде. Министерство не смогло доказать неправомерность действий должностного лица.

Адвокат Шёнбома, как указывает Bild, заявил, что МВД "отнеслось к истцу так, будто он никогда не возглавлял BSI и исчез со своего поста". По оценке юриста, такой подход является издевательством.