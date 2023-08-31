Эрдоган: Турция будет придерживаться независимого курса, несмотря на оказываемое давление

Президент республики не пояснил, кто оказывает давление на его страну

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит придерживаться независимого курса, несмотря на оказываемое на нее давление.

"В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями. Несмотря на давление, Турция будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за ненужными приключениями", - приводит его слова агентство Anadolu.

При этом турецкий лидер не пояснил, кто оказывает давление на его страну.