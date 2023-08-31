В Раде зарегистрировали второй за месяц законопроект о декриминализации порнографии

Авторы документов вступили в заочную полемику

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Второй за месяц законопроект о декриминализации порнографии на Украине зарегистрирован в Верховной раде, а авторы документов вступили в заочную полемику.

По информации в карточке законопроекта на сайте украинского парламента, документ внесла группа депутатов пропрезидентской партии "Слуга народа". Пояснительная записка и текст пока не опубликованы.

Как пояснил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) один из авторов нового законопроекта Владлен Неклюдов, его вариант, помимо декриминализации изготовления, сбыта и распространения порнографии на бытовом уровне, предполагает усиление ответственности за изготовление и сбыт порнографического контента с несовершеннолетними и для них и отдельно за распространение его среди малолетних.

Первый законопроект о декриминализации порнографии внес в Раду депутат Ярослав Железняк 18 августа. Тогда он сообщил, что его инициатива подразумевает оставить уголовную ответственность только за распространение порнографических материалов без согласия запечатленных там людей, "экстремального порно", порно с детьми и для детей. Он заявлял, что целью является - "разгрузить" правоохранительные органы и избавить их от "некриминальных" дел. При этом сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми по-прежнему будут квалифицироваться как уголовные преступления.

Комментируя внесение своего альтернативного законопроекта, Неклюдов обвинил Железняка в стремлении к популизму и в "лоббировании интересов гигантов порноиндустрии". В свою очередь Железняк заявил, что Неклюдов затягивал работу группы, созданной в Раде для подготовки инициативы о декриминализации порнографии.

Идея легализации порно и эротического контента давно обсуждалась на Украине. Летом 2022 года на сайте президента страны соответствующая петиция набрала необходимые для получения ответа 25 тыс. голосов.