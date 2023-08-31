Правительство Индии созовет спецсессию парламента в сентябре

Она пройдет 18-22 сентября и будет состоять из пяти заседаний

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Индии созывает специальную сессию парламента 18-22 сентября. Об этом сообщил министр по делам парламента Пралхад Джоши.

"Специальная сессия созывается 18-22 сентября, она будет состоять из пяти заседаний", - написал Джоши на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), выразив надежду на плодотворную дискуссию в парламенте.

Министр не уточнил, какие темы правящая коалиция планирует выдвинуть на обсуждение. Индийские СМИ высказывают различные предположения на этот счет. Речь может идти о введении единого дня голосования, чтобы выборы в парламент и законодательные собрания штатов проводились в один день. Не исключена идея унификации гражданско-правовых отношений в многоконфессиональной стране с многочисленными обособленными системами обычного права.

Кроме того, после сессии парламент может официально завершить переезд в новое здание, которое было введено в строй этим летом.

Специальная сессия состоится через месяц после так называемой муссонной. Во время последней оппозиция регулярно бойкотировала заседания и предложила вынести вотум недоверия правительству из-за ситуации в штате Манипур, где в мае вспыхнули межэтнические столкновения. Оппозиция подозревает, что правящая коалиция путем проведения спецсессии пытается отвлечь внимание от накала предвыборного противостояния. Весной следующего года в Индии пройдут всеобщие парламентские выборы, в ходе которых оппозиция, объединившаяся в июне в широкую коалицию, рассчитывает прервать почти десятилетнее правление премьер-министра Нарендры Моди.