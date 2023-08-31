Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Президент РФ отметил успешное развитие отношений между двумя странами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости Узбекистана назвал успешным развитие отношений между Москвой и Ташкентом, подчеркнув, что отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах", - приводит текст поздравления российского лидера пресс-служба президента Узбекистана.

Путин отметил также успешное развитие Узбекистана в экономической и социальной сферах. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - добавил президент.