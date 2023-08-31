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Протесты сторонников Трампа в США

Суд в США приговорил к 17 годам тюрьмы члена Proud Boys за участие в штурме Капитолия

При этом прокуратура добивалась того, чтобы Джозефа Биггса приговорили к 33 годам тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия приговорил к 17 годам тюремного заключения за участие в беспорядках во время штурма Капитолия Джозефа Биггса, являвшегося ранее одним из руководителей ультраправого движения Proud Boys. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Биггса задержали в январе 2021 года в штате Флорида. По данным властей, он входил в группу людей, ворвавшихся 6 января 2021 года в здание Конгресса США. Биггс был запечатлен на нескольких видеозаписях и фотографиях. Он признал, что находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США. Биггсу инкриминировалось, в частности, препятствование работе американских законодателей, неповиновение им, незаконное проникновение в закрытые для посещения помещения, порча государственного имущества. Он был признан виновным в подстрекательстве к мятежу.

"В этот день была нарушена наша традиция мирной передачи власти", - заявил судья Тимоти Келли при оглашении наказания. Прокуратура добивалась того, чтобы Биггса приговорили к 33 годам тюремного заключения. "Я знаю, что в тот день я сделал ошибку", - признал, обращаясь к суду, Биггс, который в прошлом служил в ВС США. Он также подчеркнул, что не является террористом. 

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СШАПротесты сторонников Трампа в США
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