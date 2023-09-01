В Сингапуре началось голосование на президентских выборах

На пост президента претендуют три кандидата: бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам, финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в Сингапуре. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и будут работать до 20:00 (15:00 мск).

По всему городу-государству работают 1,2 тыс. пунктов, где можно проголосовать. Власти предупреждают избирателей, что парковка рядом с участками запрещена, и просят их передвигаться пешком или на общественном транспорте. Кроме того, жителей Сингапура просят сохранять бдительность и немедленно сообщать в полицию о подозрительных личностях и оставленных на избирательных участках вещах.

В выборах участвуют три кандидата: бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам, финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан. В этом году на президентский пост могут претендовать кандидаты всех трех проживающих в Сингапуре этнических групп (китайцы, малайцы, индийцы), потому что в ходе пяти последних кампаний (начиная с выборов 1993 года) на него избирались представители каждой из них.

Действующий президент Халима Якоб не будет баллотироваться на второй срок. Победителем на выборах считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. Избирательным правом обладают граждане старше 21 года (около 2,7 млн человек). Участие в голосовании обязательно, в противном случае человек лишается права голоса на следующих выборах.

Сингапур - парламентская республика, реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Президент Сингапура утверждает лиц на ключевые должности, в частности главного судью, генерального прокурора, председателя и членов комиссии по государственной службе, начальника сил обороны и комиссара полиции. Он назначает премьер-министра, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью вызовет доверие большинства депутатов парламента. Президент также наделен правом вето в отношении законопроектов в сфере финансов (вето может быть преодолено парламентским большинством в две трети голосов). Кроме того, он объявляет помилование, участвует в антикоррупционной деятельности, принятии решений по поводу внутренней безопасности и религиозным вопросам.

Предыдущие выборы главы государства

Предыдущие выборы президента Сингапура должны были пройти в 2017 году. Избирательная комиссия Сингапура 13 сентября 2017 года объявила, что критериям, предъявляемым к претендентам на должность главы государства, соответствует только Халима Якоб. Так, кандидаты должны были иметь стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов ($371 млн). Кроме того, в ноябре 2016 года были приняты поправки к конституции, согласно которым должность главы государства закреплялась за представителями определенной этнической группы (китайцы, малайцы и индийцы), если никто из них не занимал этот пост на протяжении пяти предыдущих сроков. В 2017 году кандидатами на высший государственный пост могли быть только малайцы. Таким образом, согласно местному законодательству, выборы не проводились, Халима Якоб автоматически стала президентом и вступила в должность 14 сентября.