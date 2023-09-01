Южная Корея расширила санкции против КНДР на пять физических лиц и одну фирму

Как заявили в МИД республики, под ограничения подпали те, кто был связан с разработкой ядерного и ракетного оружия

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея ввело санкции в отношении пяти физических и одного юридического лица из-за связей с ракетно-ядерной программой КНДР и разработками БПЛА. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"Наше правительство в ответ на запуск баллистической ракеты под предлогом запуска так называемого спутника, который подрывает мир и стабильность в регионе и на планете, вводит санкции против пяти физических лиц и одной организации, связанных с разработкой ядерного и ракетного оружия и его финансированием", - заявили в Сеуле.

Дипломаты отметили, что это 11-й по счету пакет самостоятельных санкций Республики Корея с октября 2022 года. С тех пор в санкционных списках оказались 54 человека и 51 организация.

Речь идет о компании программных разработок Ryukyong Program Development и связанных с ней лицах. Фирма занималась, как утверждают в Сеуле, разработкой оборудования для беспилотников и отправкой IT-специалистов за рубеж.

Министерство отметило, что Южная Корея намерена "возглавить усилия международной общественности по блокированию деятельности Северной Кореи по финансированию ракетно-ядерной программы и ее разработок в области спутников и БПЛА". Дипломаты указали, что Южная Корея - первая страна, которая ввела санкции против этой компании и связанных с ней лиц.