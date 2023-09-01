Глава МИД Японии посетит Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Польшу

В Египте запланировано проведение третьего по счету "Арабо-японского диалога", а в Саудовской Аравии Ёсимаса Хаяси встретится с представителями стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в период с 3 по 10 сентября посетит Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Польшу.

"В Египте запланировано проведение третьего по счету "Арабо-японского диалога" с участием Японии и представителей Лиги арабских государств", - сказал он на пресс-конференции в Токио. По словам Хаяси, он также примет участие в трехсторонней министерской встрече с коллегами из Египта и Иордании.

В Саудовской Аравии глава МИД Японии встретится с представителями стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

После этого Хаяси отправится в Польшу, где проведет встречи с главой МИД Збигневом Рау и президентом Анджеем Дудой. Как отметил Хаяси, он намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с Польшей и поддержку Украины.