Претендент на пост президента США назвал подрыв "Северных потоков" неверным шагом

Вивек Рамасвами считает, что этими действиями Вашингтон подтолкнул Москву к заключению военного союза с Пекином

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами назвал "неверным" шагом подрыв трубопроводов "Северный поток 1 и 2", за которыми, по его оценкам, стоят власти США. Об этом он заявил в интервью телеканала Fox News.

"Мы поступили неправильно, отрезав Россию от Запада, взорвав газопроводы Северный поток 1 и 2, а также наложив на Россию санкции", - заявил он. По его словам, этими действиями Вашингтон подтолкнул Москву к заключению военного союза с Пекином, который бизнесмен назвал "единственной большой угрозой, с которой сегодня сталкиваются США". "Поэтому, если мы возобновим экономические отношения Запада с Россией, у России будет меньше причин для партнерства с Китаем", - добавил он.

В контексте украинского конфликта Рамасвами также заявил, что Вашингтону следуют заключить сделку с Москвой, заморозив текущую "линию фронта" и взяв на себя "твердое обязательство" не принимать Киев в НАТО.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Демократ Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок.