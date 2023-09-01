Си Цзиньпин призвал Китай строить социалистическую культуру в опоре на историю

Председатель КНР заявил, что "китайская культура имеет долгую историю, а китайская цивилизация широка и глубока"

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая призвал страну более энергично содействовать построению социалистической культуры с китайской спецификой, строить современную цивилизацию китайской нации. Об этом говорится в статье главы государства и правящей партии в теоретическом журнале Qstheory, очередной номер которого поступил подписчикам.

"Китайская культура имеет долгую историю, а китайская цивилизация широка и глубока. Только всесторонне и углубленно понимая историю китайской цивилизации, мы можем более эффективно содействовать творческому преобразованию и инновационному развитию выдающейся традиционной культуры Китая, более энергично содействовать построению социалистической культуры с китайскими особенностями и строить современную цивилизацию китайской нации", - говорится в статье.

"Преемственность китайской цивилизации фундаментально определяет то, что китайская нация должна идти своим собственным путем", - подчеркивает автор. Не понимая Китай с точки зрения давней исторической преемственности, пишет Си Цзиньпин, "невозможно понять ни древний Китай, ни современный Китай, не говоря уже о Китае будущего".

Автор пишет также о "выдающемся миролюбии" китайской цивилизации. "Мирный характер китайской цивилизации фундаментально определяет, - отмечается в статье, - что Китай всегда был строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка".

В статье говорится о восприимчивости Китая ко всему новому, способности к обновлению. "Модернизация в китайском стиле - это новая жизнь старого государства китайской нации, и она, безусловно, будет способствовать возрождению китайской цивилизации", - указывает Си Цзиньпин.