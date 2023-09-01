СМИ: США начали установку системы запуска гиперзвуковых ракет на эсминце Zumwalt

По информации Defense News, завершение работ намечено на 2025 год

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries начала монтировать систему запуска гиперзвуковых ракет на борту эсминца Zumwalt в порту Паскагула (штат Миссисипи). Об этом сообщил американский еженедельник Defense News.

По данным издания, корабль проходит модернизацию, включая установку системы неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Завершение работ намечено на 2025 год. При этом на 2024 год намечены первые тестовые запуски гиперзвуковых ракет. Пусковую установку, систему управления вооружением и несколько других компонентов системы разрабатывает концерн Lockheed Martin.

Zumwalt приписан к 7-му флоту ВМС США. После завершения процесса модернизации эсминец должен заступить на боевое дежурство в составе контингента под управлением Индо-Тихоокеанского командования американских ВС. Ожидается, что этом произойдет не ранее 2026 или 2027 года.