1 сентября, 10:32

Parisien: слова Макрона об "абсурдности" ограничения президентских сроков были шуткой

По информации газеты, такое мнение выразило окружение президента Франции

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об "абсурдности" ограничения сроков полномочий главы государства двумя мандатами, были шуткой. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на окружение главы государства.

Французский лидер в четверг проводил в парижском пригороде Сен-Дени встречу за закрытыми дверями с представителями парламентских партий по теме сплочения нации. В этой аудитории ему задали вопрос о возможности изменения сроков полномочий президента.

По данным издания, Макрон ответил, что отказ президенту в праве переизбраться является "несусветной глупостью". В окружении французского лидера выразили мнение, что "Макрон, вероятно, сказал это в шутку".

Действующее во Франции законодательство ограничивает время пребывания на высшем посту двумя последовательными пятилетними сроками. Это правило было введено в 2008 году.

Макрон впервые победил на президентских выборах в 2017 году, а в 2022 году был избран на второй срок. Он неоднократно заявлял, что законодательство не дает ему возможности баллотироваться вновь на выборах 2027 года. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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