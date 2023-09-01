Parisien: слова Макрона об "абсурдности" ограничения президентских сроков были шуткой

По информации газеты, такое мнение выразило окружение президента Франции

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об "абсурдности" ограничения сроков полномочий главы государства двумя мандатами, были шуткой. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на окружение главы государства.

Французский лидер в четверг проводил в парижском пригороде Сен-Дени встречу за закрытыми дверями с представителями парламентских партий по теме сплочения нации. В этой аудитории ему задали вопрос о возможности изменения сроков полномочий президента.

По данным издания, Макрон ответил, что отказ президенту в праве переизбраться является "несусветной глупостью". В окружении французского лидера выразили мнение, что "Макрон, вероятно, сказал это в шутку".

Действующее во Франции законодательство ограничивает время пребывания на высшем посту двумя последовательными пятилетними сроками. Это правило было введено в 2008 году.

Макрон впервые победил на президентских выборах в 2017 году, а в 2022 году был избран на второй срок. Он неоднократно заявлял, что законодательство не дает ему возможности баллотироваться вновь на выборах 2027 года.