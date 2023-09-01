В Австрии заявили, что Запад рискует проиграть борьбу за влияние в Африке России и Китаю

Глава МИД страны Александер Шалленберг отметил, что западные страны находятся в битве нарративов с РФ и в битве предложений с КНР

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Запад рискует уступить борьбу за влияние в Африке России и Китаю, ему следует вести с африканскими государствами равноправный диалог без нравоучений. Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны научиться работать с этими государствами, вести диалог на уровне глаз: не зазнаваясь, без морализаторства с поднятым указательным пальцем. Но не отказываясь от своих ценностей. Мы находимся в битве нарративов с Россией и в битве предложений с Китаем, и мы рискуем проиграть и там, и там. И это в регионе [Африке], который крайне важен для нашей стабильности и безопасности, только подумайте о [факторе] миграции", - отметил глава МИД Австрии в ответ на вопрос об отношении стран глобального Юга к Западу.

"Мы должны обратить внимание на одну вещь, и это очень важная интеллектуальная задача: мы видим сами себя в конфликте добра со злом, демократии и свободы с авторитарными режимами. Но весь остальной мир видит это иначе. Многие африканские партнеры говорят мне: мы ведем переговоры и торгуем с китайцами и русскими так же, как и с вами. Вы на Западе хотите, чтобы мы решали: либо вы с нами, либо против нас. Почему мы должны позволять, чтобы нас к этому принуждали?", - заявил Шалленберг.

Накануне австрийский министр отметил, что последние события в африканском Сахеле говорят о том, что европейские влияние в этом регионе намного меньше, чем предполагали в ЕС.

Ситуация в Африке

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В ЕС заявили, что полностью поддерживают Базума, и призвали к "восстановлению конституционного порядка".

Утром 30 августа группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.