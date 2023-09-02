Курды вводят комендантский час на северо-востоке Сирии с 2 сентября на 48 часов

Такой мерой курды хотят "уберечь мирных граждан от нападений банд наемников", сказано в заявлении командования "Сил демократической Сирии"

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) объявили о введении комендантского часа на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где вспыхнули волнения арабских жителей. Об этом сообщило в пятницу агентство Firat со ссылкой на заявление командования СДС.

"Учитывая военную эскалацию на восточном берегу Евфрата и угрозу безопасности, исходящую от вооруженных групп, курдские власти приняли решение ввести с 2 сентября комендантский час в Дейр-эз-Зоре, который будет действовать 48 часов", - отмечается в заявлении. В нем поясняется, что такой мерой курды хотят "уберечь мирных граждан от нападений банд наемников".

В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что ополченцы арабских племен, воюющие с СДС, взяли под контроль шоссе, связывающее города Эль-Багуз и Хаджин. Всего в их руках находятся сейчас шесть населенных пунктов на восточном берегу Евфрата.

По информации телеканала, ожесточенные бои между отрядами местных племен и курдскими формированиями вспыхнули 27 августа. В ходе них погибли 25 ополченцев, 11 бойцов СДС и девять мирных граждан, число раненых достигло 45.

24 июля шейхи арабских племен высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США.

На северо-востоке Сирии находятся около 900 американских военнослужащих, которые размещены на девяти военных базах, крупнейшая из них расположена в Телль-Бейдаре (в 620 км от Дамаска).