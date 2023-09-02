Король Таиланда утвердил состав нового правительства во главе со Сеттхой Тхависином

В состав кабинета министров вошли шесть вице-премьеров

БАНГКОК, 2 сентября. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином, который по совместительству будет также возглавлять министерство финансов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Королевской газете".

В новом кабинете министров во главе с партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") будут работать шесть вице-премьеров, в том числе такие представители консервативного лагеря, как Анутин Чарнвиракул, Патчарават Вонгсуван и Пирапан Салиратхавипхак. Главой МИД назначен Панпри Пхиттханукорн от "Пхыа Тхаи", который также будет вице-премьером. Министерство внутренних дел возглавит лидер партии "Бхумчайтхай" Анутин Чарнвиракул.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании 22 августа утвердили кандидатуру Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на посту премьер-министра. 60-летний бывший бизнесмен получил необходимое простое большинство в двухпалатной 750-местной Национальной ассамблее, чтобы стать премьером Таиланда.