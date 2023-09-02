2 сентября, 06:54

Военное командование Польши назвало фальшивкой информацию о польском Ми-24 в Белоруссии

В Минске сообщали, что вертолет пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно

ТАСС, 2 сентября. Генеральное командовании Вооруженных сил Польши назвало переданную Минском информацию о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы фальсификацией.

"Белорусский аппарат пропаганды передает фальшивую информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24", - гласит текст заявления, размещенного командованием на его официальной странице в соцсети "Х" (бывшая Twitter).

В пятницу Госпогранкомитет Белоруссии информировал о том, что "белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области". Сообщалось, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat отметил, что Варшава с осторожностью воспринимает заявление Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии и намерена его проанализировать. 

Теги:
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