Экс-премьер Словакии заявил, что в украинской армии есть настоящие фашисты

Роберт Фицо призвал отвергнуть проявления русофобии

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо заявил, что в украинской армии есть настоящие фашисты. Фицо выступил в Зволене в Центральной части Словакии во время празднования очередной годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания. Его заявления были опубликованы на YouTube-канале Online Tu a Teraz.

Экс-премьер назвал фашистским батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). "Как возможно, что в рядах украинской армии находятся настоящие фашисты. Возьмите "Азов", который точно является фашистским", - заявил он.

Фицо в то же время призвал собравшихся отвергнуть проявления русофобии. "Словакия - маленькая страна, славянская страна. В наших жизненных интересам - иметь хорошие отношения со всеми странами, включая РФ", - заявил он. Фицо осудил введенный на Украине запрет изучать русскую литературу. Экс-премьер также выразил благодарность СССР за освобождение Словакии нацизма.

Заявление сделано в преддверии досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября. Фицо во время выступления резко раскритиковал действующие власти Словакии в том числе и за поддержку Украины.