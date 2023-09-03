3 сентября, 08:57
Столкновения в Судане

Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме

AP Photo
Хартум, Судан
© AP Photo

По информации Al Arabiya, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Армия Судана выступила с утверждением, что установила полный контроль над ключевой базой бронетанковых сил страны, расположенной на юге столицы, города Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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"Обеспечена безопасность бронетанковой базы по периметру в районе Эль-Шаджара на юге Хартума, кроме того, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов", - приводит канал заявление армии. Со стороны сил спецназа официальных комментариев пока не поступало.

По информации Al Arabiya, ВС Судана продолжают наносить авиаудары по позициям сил быстрого реагирования в столице, также слышны звуки артиллерийских обстрелов. Тяжелые бои идут также в соседнем городе Омдурмане.

Последние недели вокруг базы бронетанковых сил в Хартуме, где сосредоточена крупная военная техника и оборудование, шли ожесточенные столкновения. Армии уже несколько раз удавалось вытеснить бойцов спецназа с территории объекта, но они предпринимали новые наступления из близлежащих районов. 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
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