Польский журналист считает, что саммит БРИКС показал ложь Запада об изоляции России

Лукаш Важеха отметил, что в польском медийном пространстве саммит БРИКС и расширение этого объединения освещались необъективно

ТАСС, 3 сентября. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге показал, что слова Запада об изоляции России - это манипуляция или ложь. Такое мнение высказал польский журналист Лукаш Важеха в статье, опубликованной в субботу на сайте Forum Polskiej Gospodarki.

По его словам, в польском медийном пространстве саммит БРИКС и расширение этого объединения освещались необъективно. "Мы получили мощные дозы пропаганды, результатом которой было почти полное устранение из общественного пространства более широкой картины. Отсюда продолжающееся убеждение значительной части менее глубоко мыслящих наблюдателей или широкой общественности, что война на Украине приводит к какой-то "изоляции" России", - указал Важеха.

"Встреча в Йоханнесбурге показывает, насколько все это манипуляция или, может быть, просто ложь. Россия, конечно, была изолирована - но только от Запада, широко понимаемого как большинство стран Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея. Однако это не большая часть мира. Для огромной части из них нет никаких оснований для того, чтобы в конфликте, который де-факто является американо-российским спором, а может быть, даже более американо-китайским, занимать ярко выраженную позицию", - считает он.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В его рамках прошла крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.