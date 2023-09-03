Лидер шведской партии "Либералы" выступил за постоянные базы НАТО на территории страны

Как отметил Юхан Персон, после вступления в НАТО вся шведская политика в области обороны и безопасности изменится

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер шведской партии "Либералы" Юхан Персон считает необходимым размещение баз НАТО в Швеции на постоянной основе после вступления страны в альянс.

"Когда Швеция, надеюсь, это случится скоро, полностью вступит в НАТО, вся шведская политика в области обороны и безопасности изменится. <...> Это будет означать, на наш взгляд, необходимость иметь постоянные базы НАТО", - приводит слова Персона Sveriges Radio. Лидер "Либералов" также подтвердил, что выступает за размещение баз в любое время, в том числе мирное.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

В последнее время отношения между Турцией и Швецией обострились ввиду серии акций сожжения Корана. Как ожидается, турецкие законодатели смогут обсудить заявку Стокгольма о приеме в НАТО в октябре, когда парламент возобновит работу после каникул.