Глава МИД Турции заявил о продолжении переговоров вместе с Россией и Ираном по Сирии

Хакан Фидан отметил наличие "вещей, на которые каждая из сторон не может пойти"

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Турция продолжает обсуждать вопросы нормализации отношений с Сирией в четырехстороннем формате при участии России и Ирана. Об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы вместе с Ираном и Россией продолжаем в четырехстороннем формате вести работу по Сирии. Круг вопросов большой. Есть, конечно, вещи, на которые каждая из сторон не может пойти. Мы продолжаем обсуждение", - сказал он. Трансляцию вело агентство Anadolu.

Фидан отметил, что "Турция высказала четкие ожидания относительно того, что хочет видеть со стороны Сирии" в рамках процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска. "И в первую очередь это вызывающие доверие конкретные меры сирийского правительства для того, чтобы сирийские беженцы могли благополучно и безопасно вернуться из Турции на родину, чтобы были приняты меры против новых волн беженцев в нашу сторону. Также мы ждем, что Сирия будет уделять должное внимание сотрудничеству с нами в борьбе с терроризмом, в частности, с Рабочей партией Курдистана [признана в Турции террористической организацией]", - сказал он.

Первая встреча в четырехстороннем формате по Сирии состоялась в Москве 10 мая при участии глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана. На ней было принято решение поручить заместителям глав МИД подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.

Предполагается, что одним из итогов этой работы должна стать личная встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, контакты между которыми прекратились с 2011 года из-за критических разногласий относительно методов урегулирования сирийского кризиса.