ВВС Ирака нанесли авиаудар по укрытию террористов в провинции Киркук на севере страны

О результатах проведенной операции информации не поступало

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. ВВС Ирака провели воздушную операцию против террористов, укрывающихся в провинции Киркук на севере страны. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на Объединенное оперативное командование ВС Ирака.

"Опираясь на информацию управления военной разведки, ВВС атаковали террористические элементы в районе Эд-Дибс провинции Киркук", - говорится в армейском заявлении. О результатах проведенной операции информации не приводится.

Террористы группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) оккупировали около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан.