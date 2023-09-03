СМИ: США до конца года поставят Тайваню семь систем дистанционного минирования Volcano

Всего Вашингтон намерен направить Тайбэю 14 таких систем, уточняет газет "Тайбэй шибао"

ГОНКОНГ, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставят Тайваню семь противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano до конца 2023 года. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Как отмечает издание, контракт на поставку 14 таких систем за 4,54 млрд новых тайваньских долларов (около $146 млн) был заключен в июне. Оставшиеся семь таких машин будут переданы до 2026 года.

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню систем M136 Volcano и сопутствующего оборудования в декабре 2022 года. Тогда сумма сделки составляла $180 млн и включала, помимо 14 установок минирования, 10-тонные тяжелые тактические грузовики M977A4 HEMTT, на которые они устанавливаются, противотанковые мины M87A1, а также учебные боеприпасы M88 и M89. Поставщиками должны выступить компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. Сейчас портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.