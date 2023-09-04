NYT: уход Резникова связан с потребностью в смене элит на фоне затянувшегося конфликта

Источник газеты заявил, что немаловажную роль в отставке министра обороны Украины также сыграли критика со стороны общественных организаций и СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Решение о смещении с поста министра обороны Украины Алексея Резникова обусловлено в первую очередь потребностью страны в новом руководстве на фоне затянувшегося конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление чиновника из администрации украинского президента Владимира Зеленского.

По словам источника газеты, пожелавшего остаться неназванным, кадровая перестановка обусловлена несколькими факторами. К ним, как уточняет собеседник издания, относится "понимание, что Украине потребуется новое руководство по мере того, как война затягивается". Немаловажную роль, по мнению чиновника, сыграли и критика со стороны общественных организаций и СМИ в связи со скандалами с контрактами, а также просьбы об отставке самого Резникова. Издание отмечает, что такое кадровое решение, вероятно, стало неожиданностью для Вашингтона.

В воскресенье Зеленский заявил, что принял решение снять Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Минобороны и лично Резников не раз становились объектами критики на Украине из-за коррупционных скандалов. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании нескольких документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В августе на Украине разгорелся очередной скандал, когда журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку 4,9 тыс. зимних курток на сумму $142 тыс., однако итоговая цена закупки составила $421 тыс. В результате было возбуждено уголовное дело.