Сато Килмана избрали новым премьер-министром Республики Вануату

Он ранее четыре раза занимал пост главы правительства республики, в последний раз возглавлял его с июня 2015 года по февраль 2016 года

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламент Вануату избрал Сато Килмана новым премьер-министром республики. Об этом сообщил местный телеканал VBTC.

По его данным, 65-летний Килман получил голоса 27 депутатов парламента, поддержавших его кандидатуру в ходе выборов нового премьер-министра страны. Против проголосовали 23 парламентария из 52 (два кресла остаются свободными).

Избранный на пост премьер-министра Килман представляет оппозиционную Прогрессивно-народную партию (People's Progressive Party) Вануату. Ранее он уже четыре раза занимал пост главы правительства республики, в последний раз возглавлял его с июня 2015 года по февраль 2016 года.

С избранием главы правительства в стране завершился политический кризис, длившийся с начала мая текущего года. В течение четырех месяцев парламентская оппозиция пыталась вынести вотум недоверия премьеру Алтои Исмаилу Калсакау и правительству из-за того, что их действия "ставят под угрозу нейтральный статус Вануату и, укрепляя отношения с Австралией и США, разрушают связи с Китаем, являющимся главным кредитором республики".

Оппозиция несколько раз выносила вопрос о вотуме недоверия Калсакау на голосование парламента, однако лишь 17 августа получила поддержку 26 депутатов из 52. Правящая партия обратилась в суд с требованием признать решение о вотуме недоверия непринятым, однако после ряда слушаний в судах разной инстанции в понедельник Верховный суд Вануату признал его законным. За этим вердиктом последовала отставка действующего премьер-министра и выборы нового.