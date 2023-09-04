Армия Литвы открыла модульный лагерь за €18 млн для размещения 800 военнослужащих

По данным Минобороны республики, новый лагерь может использоваться как место дислокации союзников, прибывающих на совместные учения, а также при необходимости как постоянный пункт размещения подразделений

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Литвы открыли вновь построенный лагерь из модульных конструкций, в котором может быть размещено 800 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Развитие инфраструктуры вооруженных сил должно обеспечить не только количественные потребности, но и выход на новое качество", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Как отметило военное ведомство, новый лагерь, рассчитанный на 800 человек, может использоваться как место дислокации союзников, прибывающих на совместные учения, а также при необходимости как постоянный пункт размещения подразделений.

Стоимость проекта составила €18 млн. Из модульных конструкций в расположении батальона логистики в городе Мариямполе построены жилые помещения, помещения для отдыха, занятия спортом, приема пищи, санитарные пункты, ангары, ремонтные мастерские.

В октябре аналогичный модульный лагерь, рассчитанный также на 800 человек, планируется сдать на полигоне в районе города Казлу Руда.