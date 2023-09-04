Греция, Кипр и Израиль обсудили возможности поставок природного газа в ЕС

По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, три страны поддержали реализацию проекта по связи своих энергосистем

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Греция, Кипр и Израиль обсудили проект связи своих энергосистем, а также возможности поставок природного газа с израильских и кипрских месторождений в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Никосии после совместной встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках трехстороннего саммита.

"Мы концентрировали наше внимание на энергетике, это вопрос, который представляет общий интерес, - сказал Мицотакис. - Греция является не только производителем [энергии], но и представляет собой ворота для ввоза природного газа на европейский рынок. Уже делаются важные инвестиции, существует исключительно высокий интерес к тому, чтобы увидеть, как израильский и кипрский природный газ может экспортироваться в Евросоюз. Поэтому могут быть рассмотрены взаимовыгодные варианты решений, в том числе и проверенные рынками".

Премьер Греции отметил, что три страны поддержали реализацию проекта по связи своих энергосистем. "Это проект, вызывающий очень большой интерес, потому что мы рассматриваем и подключение возобновляемых источников энергии, чтобы иметь разнообразие энергоносителей в энергобалансе", - пояснил Мицотакис.

Греция, Кипр и Израиль разработали проект "Интерконнектор Евразия", который должен соединить энергосистемы трех стран с помощью подводных электрических кабелей. В свою очередь Кипр и Израиль ведут переговоры о подготовке межгосударственного соглашения о сотрудничестве, предусматривающего строительство инфраструктуры для соединения двух стран как газопроводом, так и электрическим кабелем. Этот проект, как поясняют в кипрском Минэнерго, будет касаться поставок природного газа на Кипр, его сжижения на заводе, который планируют построить на острове, и последующей транспортировки морским путем в Европу. О нем впервые объявил в мае этого года Нетаньяху. Кипрская и израильская стороны также стремятся решить вопросы, связанные с урегулированием спора о разделении зон ответственности на месторождении Афродита - Ишай в исключительной экономической зоне Кипра.

"Что касается безопасности и обороны, то у нас есть прочные связи в этой области, особенно Греции и Кипра, - отметил Мицотакис. - С Кипром это очевидные долгосрочные отношения в этой сфере. И с Израилем мы можем сделать больше в оборонной сфере, а также в борьбе с терроризмом. Заверяю вас, что мы будем сотрудничать эффективно".

Премьер подчеркнул, что три страны хотят быстро наращивать свое сотрудничество во многих сферах. "Я с нетерпением жду нашу следующую встречу в Израиле", - сказал Мицотакис.

Расширение трехстороннего сотудничества

Представители Греции, Кипра и Израиля также обсудили возможность подключения к трехстороннему формату сотрудничества, помимо США, еще и Индии.

"Мы обсудили различные сферы взаимных интересов, а также динамическое расширение нашего трехстороннего сотрудничества, - сказал Мицотакис. - Хотя у нас формат "3+1", но можно рассмотреть включение в него, помимо США, которые и так являются тесным союзником, также таких стран, как Индия. Как сказал и премьер Израиля, у нас имеется естественный интерес смотреть в сторону расширения не только с геополитической точки зрения, но и с точки зрения масштаба в мире. Мы можем к этому стремиться более систематически и можем пригласить и премьер-министра Индии принять участие в работе нашего трехстороннего саммита в следующем году".

В конце августа Мицотакис провел в Афинах переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны тогда заявили, что договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства. Премьер подчеркнул после встречи, что Греция и Индия могут совместно "сделать гораздо больше, начиная от экономики и обороны, туризма, культуры, защиты от изменений климата". По словам Мицотакиса, первая цель - удвоить двустороннюю торговлю с Индией в ближайшие четыре года. На встрече обсуждались вопросы расширения инвестиций, установления прямого авиасообщения между Грецией и Индией и развития взаимного туризма, сообщил греческий премьер.