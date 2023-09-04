Летчик оценил первую в Белоруссии посадку Су-30 на автотрассу

Офицер ВВС Белоруссии с позывным "2-30" считает, что белорусские военные летчики выполнили посадку на отлично

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусские военные летчики на отлично выполнили первую в стране посадку истребителя Су-30СМ на аэродромный участок дороги (АУД). Об этом сообщил журналистам офицер ВВС Белоруссии с позывным "2-30" после состоявшейся в Брестской области в рамках специальных учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон" отработки посадки военной авиации на АУД.

"В рамках учений выполнили посадку на аэродромный участок дороги экипажем самолета Су-30СМ. Данная посадка была выполнена впервые в Беларуси. Посадка произошла штатно с оценкой отлично", - сказал он.

В числе факторов, усложняющих посадку самолета на АУД офицер назвал ограниченность радиотехнических средства посадки и узость полосы по сравнению со стационарным аэродромом. "Покрытие идеальное. Остальное все хорошо", - отметил летчик.

В ходе учений посадку на АУД также отработали штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и военно-транспортный Ан-26.

Учения "Эшелон" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября. Ранее руководитель учений "Боевое братство", первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Андрей Матиевич отмечал актуальность и важность отработки задач по задействованию АУД. Он указывал на то, что в ходе боевых действий аэродромы подвергаются ударам в первую очередь, поэтому рассредоточение авиации и сохранение ее живучести является ключевым вопросом для любой группировки войск.

Впервые в Белоруссии участки автомобильных дорог стали использовать в качестве запасных аэродромов с 2007 года, когда на АУД совершили посадку Су-25 и истребители Су-27 и МиГ-29. Военно-транспортный Ан-26 впервые приземлился на автотрассу в 2015 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25. В республике есть несколько аэродромных участков дорог, в том числе на трассах М1 Минск - Брест и М4 Минск - Могилев.