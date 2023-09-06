Французский неоколониализм в Африке: что имеют в виду под этим?

Мали, Чад, Буркина-Фасо, Нигер, Габон — перевороты 2021, 2021, 2022, 2023 и 2023 годов соответственно. Помимо географической близости и политической нестабильности эти страны объединяет богатый французский язык, прошлое в составе единой колониальной империи и реликт ее присутствия — монетарная система франков КФА. В других частях Африки и Азии нет ничего подобного: независимые уже шесть десятков лет страны лишены возможности самостоятельно печатать деньги, при необходимости девальвировать их и в проведении своей политики принципиально зависят от Европейского центрального банка. Рост протестных настроений прилагается.

Противоречивая свобода

Можно ли не обладать собственной валютой, но при этом сохранять независимость? Теоретически да. Страны еврозоны, пользуясь единой денежной системой, вынуждены идти на компромиссы друг по отношению к другу. Но в Старом Свете уступки компенсируются помощью от зажиточных стран более бедным, в зонах же франков КФА такой механизм не предусмотрен. Валюты 14 государств по строгому курсу привязаны к евро, ставки инфляции определяются из-за рубежа директивно, а часть национальных денежных резервов передана для размещения в Париж. В обмен на это ничего.

С экономической точки зрения фиксированный курс между франком КФА и евро имеет свои сильные стороны: африканскую валюту легко обменять на деньги Старого Света, а крупную сумму — вывезти за рубеж. Но с точки зрения стабильности инвестиций преимущество оборачивается угрозой. Капиталам облегчен выход с местного рынка, чем они и пользуются, отправляясь в "бегство" при первых признаках кризиса.

Неравенство баланса — франки КФА переводят в евро гораздо чаще, чем наоборот, — накладывается на общий разрыв в уровне развития с Европой. Привязанные к ней африканские валюты получили в наследство завышенный курс обмена. С практической точки зрения это означает, что местные товары стоят убыточно дорого, за исключением самых прибыльных — сырьевых. Все остальное ввозится из-за рубежа и с успехом реализуется на местном рынке, не давая шансов локальному производству. На языке общеэкономических показателей такой перекос получает отражение в виде высокой безработицы. Не находящие себе достойного места африканцы с годами все более враждебно воспринимают Францию, диктуемую ею политику и связанные с нею элиты.

Золотой песок Сахары

Вполне возможно, Шарль де Голль, создавший в 1945 году систему франков КФА, допускал, что гневом Черного континента можно пренебречь. Поднимавшаяся из руин после Второй мировой Франция нуждалась во внешних источниках финансирования. Система неэквивалентного обмена с колониями казалась естественным решением, и ее принялись оттачивать. На свет появился не один, а целых два валютных союза КФА — на западе и в центре Африки, объединенных фиксированным курсом к французскому франку и обидной аббревиатурой "Колонии Франции в Африке" (КФА), которая тогда вполне соответствовала действительности.

Под натиском сторонников независимости в 1960-е Франция отступила из региона, но сумела обеспечить сохранение выгодных ей валютных альянсов. С возникшими государствами Париж заключил договора о сотрудничестве, заметно урезавшие их экономический суверенитет. Новый баланс сил на континенте получил прозвание "Франкоафрика". Юридически он подразумевал, что колонизаторы уходили, но созданные ими механизмы оставались. В аббревиатуре КФА "колонии" заменили на "комьюнити", а "Францию" на "финансы", оставив суть монетарного инструмента нетронутой.

Очень скоро само слово "Франкоафрика" стало казаться оскорбительным. Оно не только неблагозвучно по-французски (фонетически почти неотличимо от "Франции на фриковский манер", France à frique), но и закрепилось как символ до конца не приобретенной независимости, а значит, унижения. В таком качестве рассматривали валютную зону КФА Гвинея и Мавритания, вышедшие из нее, чтобы печатать собственные деньги. Потеря участников могла бы спровоцировать эффект домино, но рассчитывавшие на это ошиблись. Две другие страны — бывшая португальская Гвинея-Бисау и испанская Экваториальная Гвинея скоро присоединились к западной зоне КФА вместо выбывших стран, так что даже само число их осталось неизменным.

След от сандалии европейца

Объяснить, почему франки КФА настолько парадоксально жизнеспособны, позволяет двойственная репутация, которой пользуется борьба с ними в политическом классе Африки. Во второй половине XX века как минимум трое национальных лидеров, публично обещавших отказаться от франков КФА, закончили жизни под пулями путчистов или в их тюрьме, притом один — за два дня до предполагаемой реформы, которая, как следствие, не состоялась. Его имя — Сильванус Олимпио — символизирует утраченные возможности для республики Того. А история его свержения в 1963 году — Олимпио спрятался в саду посольства США, где был найден и расстрелян, — иллюстрирует шаткость внешнеполитических альянсов и трудности в лавировании между великими державами ради выживания.

То, что в 1960-е без успеха намеревались сделать в Того, на практике осуществил лидер Мали Модибо Кейта, но вынужден был заплатить свою цену. В 1962 году его страна заменила франк КФА собственным малийским франком. В рассекреченных архивах французских спецслужб это решение связывали с визитом Кейта в СССР в том же году. То, что отношения Москвы и Бамако заметно потеплели, устроило не всех. В 1968-м Кейта был свергнут и брошен в тюрьму, из которой не вышел, а франк КФА водворили на его прежнее место, отказавшись от временной монетарной независимости как от ненужной.

Убийство президента Буркина-Фасо Тома Санкара путчистами в 1987-м — последняя по времени зловещая история, связанная с франком КФА. Сторонник левых идей, Санкара считал, что унаследованная от колониализма валюта препятствует экономическому прогрессу и задевает национальные чувства. В начале 1980-х он предложил напечатать собственную, но недоучел шаткости своего положения. О последних мгновениях Санкара рассказал единственный выживший свидетель: путчисты ворвались в президентскую резиденцию и столкнулись с мужественным Санкара, который поднялся и взял огонь на себя: "Они за мной", — успел вскрикнуть он и ошибся. Организаторы расправились не только с самим лидером буркинабийской революции, но и с 12 сподвижниками, разделявшими его идеи. Франк КФА выстоял.

Колониализм XXI века?

Мрачный шлейф, тянущийся за франком КФА, все же не мог не осложнить его положение в наше время. В 2015 году президент Чада Идрис Деби (позже убитый повстанцами) назвал эту денежную единицу "тянущей Африку назад". В 2019 году президент Бенина Патрис Талон согласился с этим: "Нет ничего хорошего, что такая модель продолжает существовать". Со сменой поколений на Черном континенте стремление взять в свои руки собственную финансовую политику, по-видимому, становится преобладающим.

Реагируя на это, в 2019 году Париж предложил гибкую реформу одной зоны франков КФА - западной. Ее принципы предусматривают постепенное ослабление роли Франции, право на возвращение финансовых резервов в Африку и даже переименование валюты из дискредитировавшего себя названия, отсылающего к колониализму, в эко. В 2020 году основные принципы преобразований одобрила Национальная ассамблея Франции: вывод французских представителей из африканских центробанков и перевоз финансовых резервов домой. Однако разразившаяся пандемия замедлила ход реформы: спустя три года она так и не вступила в силу, так что оценивать ее результаты невозможно.

Зато можно принять в расчет двойственность формулировок, вполне намеренно выбранных Францией. Многое они позволяют оставить как есть: так, право вернуть в Африку ее национальное богатство не означает обязанности это сделать, а ставится в зависимость от договоренностей. Французских представителей в центробанках сменят назначенные с согласия Франции эксперты, что в глазах критиков франка КФА одно и то же.

Независимо от расходящихся оценок будущего франка КФА одно несомненно: его привязка к валюте евро. Париж не согласен идти по ключевому пункту на компромиссы. Это означает, что противодействие французским монетарным инструментам в странах Африки так или иначе будет продолжено. Тем более, что для центральноафриканской системы франков КФА реформа, даже в первом приближении, еще не начиналась - посвященный переменам саммит местных лидеров в 2023 завершился безрезультатно.

Игорь Гашков