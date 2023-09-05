СБУ пришла с обыском к и.о. мэра Чернигова

По словам Александра Ломако, обыск проходит в соответствии с решением Шевченковского суда Киева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что в его квартире проводит обыск Служба безопасности Украины (СБУ).

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал Ломако в своем Telegram-канале.

По его словам, обыск проходит в соответствии с решением Шевченковского суда Киева. Однако точную причину чиновник не называет. В связи с обыском Ломако отменил утреннее совещание по обеспечению жизнедеятельности города. Спецслужба со своей стороны пока не комментировала проведение обысков.

Ломако исполняет обязанности мэра Чернигова с 9 февраля после того, как вокруг предыдущего главы города Владислава Атрошенко разгорелся скандал. В декабре прошлого года суд в рамках разбирательства коррупционного правонарушения лишил Атрошенко права занимать должность городского главы в течение 12 месяцев, а также назначил штраф в размере 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Атрошенко указывал, что его отстранение от должности является политическим преследованием за самостоятельность.