По мнению советника президента республики Яна Кшиштофа Ардановского, на Украине должны понимать, что продукция необходима нуждающимся регионам мира, а не странам Евросоюза

ТАСС, 5 сентября. Украинское зерно не будет завезено в Польшу после 15 сентября, несмотря на стремление глобальных корпораций прочно войти на европейский рынок с продовольствием с Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF 24 советник президента республики, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.

"[Зерно] не въедет. Это ясная позиция премьера и правительства. Не может въехать", - сказал он, отвечая на вопрос о последствиях снятия введенного Еврокомиссией эмбарго на поставки в ЕС зерновых с Украины после 15 сентября. "Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось", - добавил советник.

По его словам, Украина давно хотела войти на европейский рынок со своей продукцией, но этот процесс сдерживался и регулировался при помощи пошлин и ограничений. "Министры всегда решали, сколько украинской продукции можно впустить, чтобы не навредить сельскому хозяйству в странах ЕС. Сейчас они хотят воспользоваться текущей открытостью Европы по отношению к Украине, желанием помочь, чтобы реализовать то, что им не удавалось годами, то есть прочно войти на европейский рынок со своим продовольствием. Это приведет к упадку малых фермерств в Европе", - предупредил Ардановский.

"Украинцы должны понимать, что их зерно должно попадать в нуждающиеся регионы миры, а не в ЕС и прежде всего не в граничащие [c Украиной] страны", - подчеркнул он, отметив, что "это интересы глобальных корпораций на Украине, которые располагают несколькими миллионами гектаров чернозема".

"Там есть российский, китайский, американский, голландский, немецкий капиталы и польские инвестиции. Смесь капитала со всего мира вложена в сельское хозяйство на Украине. Эти фирмы, имеющие офисы по всему миру, в том числе и в Польше, требуют согласия на вывоз выращенных на Украине зерновых и других продуктов в ЕС, а украинские политики, которые связаны с этим в том числе и финансово, говорят больше голосом этих корпораций, чем украинского народа", - считает Ардановский.

В апреле страны Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти страны добиваются продления запрета, заявляя, что иначе введут его самостоятельно.