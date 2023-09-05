В Абхазии назначили нового руководителя администрации президента

Им стал член общественной палаты республики Абесалом Кварчия

СУХУМ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил нового руководителя своей администрации. Им стал член общественной палаты республики Абесалом Кварчия. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник.

"Назначить руководителем администрации президента Республики Абхазия Кварчия Абесалома Алексеевича", - говорится в указе президента. Во вторник нового руководителя представили сотрудникам администрации президента.

По информации пресс-службы президента, Джансух Нанба, ранее около года руководивший администрацией главы государства, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу.

Новому руководителю администрации 68 лет. В разные годы он работал директором Ткуарчальского промышленного предприятия, главным инженером Сухумской мебельной фабрики, генеральным директором совместного предприятия Торговый дом "Сухум-Бабаевский", член общественной палаты трех созывов.