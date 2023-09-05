Президент Индии впервые использовал название страны на хинди в приглашениях лидерам G20

Слово "Бхарат" также использовалось в буклете "Бхарат - мать демократии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Термин "президент Бхарата" (название Индии на хинди), а не "президент Индии" впервые использован в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на который приглашены лидеры государств "Большой двадцатки" (G20).

"Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу 9 сентября <...>", - говорится в тексте официальных приглашений иностранных лидеров.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в экспертном центре Observer Research Foundation в Нью-Дели, впервые в истории независимой Индии государство названо именно так на официальном международном уровне. Слово "Бхарат" также использовалось в буклете "Бхарат - мать демократии", врученном иностранным делегатам "Большой двадцатки", чтобы в период председательства Индии в G20 подчеркнуть ее богатые демократические традиции на протяжении тысячелетий. "В Бхарате, то есть в Индии, принятие согласованных решений лицами, находящимися во власти, было частью жизни с древнейших времен", - говорится в буклете.

Государственными языками в Индии считаются хинди и английский, при этом по-английски страна называется India, а на хинди - Бхарат. Первая статья индийской конституции гласит: "Индия, также - Бхарат, является союзом штатов". Традиционно на официальном международном уровне использовалось английское название, а внутри страны - Бхарат. Однако на этот раз эта традиция была изменена.

Как заявил лидер националистической группировки Раштрия Сваямсевак Сангх (Союз добровольных слуг родины), которая считается тесным союзником правящей Индийской народной партии, Мохан Бхагват, необходимо прекратить использовать слово "Индия" и начать постоянно использовать только слово "Бхарат". "В устной и письменной форме следует использовать только Бхарат", - приводит слова Бхагавата телеканал NDTV.

Индия или Бхарат?

Споры о двух названиях государства идут в Индии давно. Еще в 2000 году Верховный суд Индии получил петицию от некого жителя столицы Нью-Дели, который потребовал внести поправки в конституцию страны и исключить оттуда слово "Индия", оставив только "Бхарат". Но тогда петиция была отклонена.

Само слово "Индия" происходит от названия реки Инд - первой великой реки Южной Азии, с которой сталкивались попадавшие в эту страну с северо-запада европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху, но европейское ухо услышало "Инд". И теперь "Индия" означает "Страна реки Инд". Именно это значение вкладывали в это слово, например, воины Александра Македонского, вторгшиеся на полуостров Индостан в IV веке до нашей эры. Но потом это имя закрепилось за всем субконтинентом.

Только вот Инд сегодня течет по территории Пакистана, отношения Индии с которым далеки от идеальных, к тому же сами индийцы исторически так себя не называли.

Те, кто говорит об окончательном переименовании страны, ссылаются на прецеденты (а в Индии прецедентное право), когда "исторические" названия возвращали городам: в 1995 году Бомбей стал Мумбаи, в 1996 году Мадрас стал Ченнаи, а с 2001 года первую столицу Британской Индии Калькутту официально стали именовать Колката. С приходом в 2014 году к власти Индийской народной партии, которая стоит на националистических позициях, волна переименований возобновилась. Например, город Аллахабад был переименован в Праяградж, округ Файзабад стал называться округом Айодхья, станция Могол Сарай получила наименование Дин Дайял Упадхьяй (в честь одного из лидеров индусских коммуналистов). Теперь очередь может дойти и до официального названия страны на международном уровне.