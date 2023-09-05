Глава МЧС Белоруссии оценил учения спасателей ОДКБ "Скала"

По словам Вадима Синявского, они прошли на твердую оценку "хорошо"

СВЕТЛАЯ РОЩА /Минская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Специальные учения спасательных подразделений стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Скала-2023" прошли на оценку "хорошо". Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский.

"Твердая оценка «хорошо». Мне эта оценка больше всего нравится, я считаю что она хорошая. А все остальное - что-то было хорошо, что-то удовлетворительно, неудов не было", - сказал он журналистам после состоявшейся на полигоне МЧС Белоруссии в Минской области активной фазы учений.

Министр отметил, что при разработке показательной программы учений организаторы сознательно пошли на ее усложнение. "Справились на твердую хорошую оценку. Разбор еще будет проведен по подразделениям, по блокам, по чрезвычайным ситуациям, обратим внимания на какие-то допущенные неточности, ошибки. Но в целом работа проведена успешно, все чрезвычайные ситуации ликвидированы", - считает глава белорусского МЧС.

Синявский указал на необходимость найти в рамках взаимодействия спасательных служб ОДКБ точек соприкосновения, "сопряжения навыков, умений, техники, снаряжения, управления". "У нас [в рамках ОДКБ] успешно реализован план мероприятий этого года. Мы поучаствовали в соревнованиях газодымозащитных служб на территории Российской Федерации, мы выдвинулись и поработали с российскими коллегами в условиях Арктики, мы поучились водолазному делу. Уже есть проект плана на будущий год. <...> Планы у нас грандиозные [в рамках ОДКБ]. Техника сопряжена, она соответствует [требованиям], <...> она подходит всем спасательным ведомствам ОДКБ", - сообщил министр.

Он отметил, что белорусским спасателям есть чему поучиться у российских коллег, у спасателей из других государств. "Потому что у нас нет таких чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и чрезвычайными ситуациями в Арктике. Мы обязательно примем участие в этих учениях (в российской Арктике в 2024 году - прим. ТАСС), которые там пройдут. Нам есть чему поучиться при больших наводнениях <...> мы постоянно ищем, чтобы еще друг другу подсказать, научить", - сказал Синявский.

Специальные учения "Скала-2023" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября.