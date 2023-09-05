Пучдемон потребовал сделать каталанский официальным языком ЕС до выборов премьера

Другими условиями для начала переговоров о формировании кабмина бывший глава правительства Каталонии назвал "полный отказ от судебного преследования участников движения за независимость", а также "уважение демократической легитимности движения"

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Партия "Вместе за Каталонию" может поддержать кандидатуру Педро Санчеса на должность нового премьер-министра Испании, если в Брюсселе утвердят каталанский в статусе официального языка Евросоюза и выполнят ряд других условий. Соответствующее заявление сделал бывший глава правительства Каталонии и основатель партии Карлес Пучдемон.

"Каталанский должен быть признан официальным языком Европейского союза", - сказал Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе. Другими ключевыми условиями для начала переговоров о формировании правительства он назвал "полный отказ от судебного преследования участников движения за независимость", а также "уважение демократической легитимности движения". Он заявил, что прошедший 1 октября 2017 года референдум о независимости Каталонии "не был преступлением".

На прошедших 23 июля досрочных выборах победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы кабмина. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и.о. премьера Педро Санчеса заняла второе место. Чтобы остаться у власти, Санчесу необходимо заручиться поддержкой партии "Вместе за Каталонию", основателем которой является Пучдемон. Голосование по выборам премьера пройдет 26-27 сентября.