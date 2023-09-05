Рамапоса: участие ЮАР в расширяющемся БРИКС отвечает национальным интересам страны

Президент ЮАР заявил, что расширение объединения за счет шести новых стран только усилит его экономические и иные позиции в мире

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Членство в БРИКС отвечает национальным интересам ЮАР, а расширение объединения за счет шести новых стран только усилит его экономические и иные позиции в мире. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в национальном парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

"Нахождение в рядах БРИКС уже принесло ЮАР многочисленные выгоды, включая увеличение объемов торговли и инвестиций с другими странами-членами, - подчеркнул он. - Начиная с 2017 года торговля ЮАР с входящими в БРИКС Бразилией, Россией, Индией и Китаем ежегодно росла на 10% и сейчас достигла 830 млрд рандов ($43,2 млрд - прим. ТАСС). Принятое на состоявшемся в минувшем месяце саммите БРИКС решение о расширении объединения за счет принятия в него шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии - только усилит нас".

Рамапоса особо отметил сотрудничество участников БРИКС в области энергетики и напомнил, что в 2020 году объединение приняло "программу построения к 2025 году стратегического партнерства стран-членов в энергетике". Президент ЮАР добавил, что присоединение к БРИКС шести новых стран увеличит возможности объединения, в том числе в области энергетики.