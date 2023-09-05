Экс-глава СБУ сообщил о существовании в спецслужбе подразделения, занимающегося убийствами

Валентин Наливайченко заявил, что ранее украинское руководство приняло решение, что заключать в тюрьму людей, которых в Киеве сочли коллаборантами, недостаточно

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) с 2015 года имеет в своем составе специальное подразделение, которое занимается убийствами неугодных киевскому режиму людей. Об этом сообщил экс-глава спецслужбы Валентин Наливайченко журналу The Economist.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей", - сказал он. По словам Наливайченко, тогдашнее украинское руководство приняло решение, что заключать в тюрьму людей, которых в Киеве сочли коллаборантами, недостаточно. Наливайченко возглавлял Службу безопасности Украины в 2006-2010 годах и 2014-2015 годах.

В статье говорится, что пятое управление СБУ, занимающееся такими операциями, было создано в 2015 году. По данным издания, это подразделение связано с убийствами первого главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Согласно информации журнала, аналогичной деятельностью занимаются силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Так, ССО стояли за убийством главы российской администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгения Юнакова 11 июля 2022 года, отмечает The Economist. Как сообщает издание, наиболее спорные операции санкционирует президент Украины.

29 августа источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемым в покушении на Захарченко, дело которых поступило в Южный окружной военный суд, вменяется также убийство командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. По данным собеседника агентства, подсудимыми являются четыре человека, которым в зависимости от роли каждого вменяются статьи о теракте, содействии террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе и о шпионаже.