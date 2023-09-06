Во Франции отметили необходимость активизировать расширение ЕС для ограничения влияния РФ

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун считает, что Россия проводит кампанию, которая якобы направлена на "ослабление поддержки Евросоюза и недопущение в состав блока" нескольких балканских стран

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Брюссель должен активизировать усилия по включению в состав Евросоюза нескольких балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния в европейском регионе, утверждает госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

Как она заявила в интервью европейскому изданию газеты Politico, Россия проводит кампанию, которая якобы направлена на "ослабление поддержки ЕС и недопущение в состав блока" нескольких балканских стран, имеющих статус кандидата на вступление в сообщество. В таком контексте Евросоюзу следует "дать четкий сигнал о месте этих стран в ЕС", считает министр. Брюссель должен "четко и взвешенно" определить, что требуется для присоединения этих стран, а также создать "прогрессивную динамику", которая позволит кандидатам проводить необходимые для включения в блок реформы, пояснила Бун.

По мнению министра, ЕС должен "по мере сил помогать этим странам в борьбе против [российского] влияния, уважая при этом их суверенитет". В материале отмечается, что ЕС готовится к новой волне расширения, которая приведет к тому, что в ближайшие годы в состав сообщества могут войти "до восьми новых членов", включая Украину и шесть балканских стран.

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.