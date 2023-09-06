Спикер Сейма Литвы назвал оборону и безопасность приоритетами госбюджета на 2024 год

Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что эти сферы являются "фундаментом, на котором строится все остальное"

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Финансирование обороны и обеспечения государственной безопасности являются приоритетными сферами при формировании госбюджета Литвы на 2024 год. Об этом в интервью радиостанции Žinių radijas заявила спикер Сейма (парламента) балтийской республики Виктория Чмилите-Нильсен.

"Оборона и безопасность страны являются тем фундаментом, на котором строится все остальное, поэтому эти сферы будут приоритетными при составлении бюджета на следующий год", - сказала она. В каких цифрах это могло бы выражаться, спикер не уточнила.

Она также напомнила, что бюджет 2024 года будет, как сказала Чмилите-Нильсен, предвыборным: в Литве пройдут муниципальные и парламентские выборы, а также граждане страны изберут президента. "В такой ситуации парламентарии стараются показать заботу о своих избирателях и вносят немало предложений по бюджетным ассигнованиям на местные нужды", - отметила Чмилите-Нильсен.

По ее оценке, проект госбюджета поступит в Сейм к началу октября. Парламент откроет осеннюю сессию 10 сентября.