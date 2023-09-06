6 сентября, 08:20,
обновлено 6 сентября, 08:32
Военная операция на Украине

CNN: Блинкен в ходе визита на Украину объявит о помощи Киеву более чем на $1 млрд

AP Photo/ Seth Wenig
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Seth Wenig

У госсекретаря США запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший 6 сентября в Киев, в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его данным, Блинкен, как ожидается, "объявит о выделении Украине более $1 млрд". Как отмечает телеканал, у госсекретаря запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Поездка Блинкена проходит на фоне того, как контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается намного медленнее, чем ожидалось ранее, уточняет CNN.

В прошлый раз Блинкен побывал на Украине в сентябре 2022 года. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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